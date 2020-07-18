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Атлетико хочет купить Тальяфико у Аякса
"Аякс" оценил аргентинца в 26 миллионов евро
Goal.com сообщает, что мадридский "Атлетико" хочет купить левого защитника "Аякса" Николаса Тальяфико.
Руководство "матрасников" уже контактировало с голландцами по поводу трансфера аргентинца. "Аякс" оценил 27-летнего Тальяфико в 26 млн евро.
Также к Николасу проявляет интерес ряд клубов АПЛ, среди которых лондонские "Челси" и "Арсенал".
В текущем сезоне Эредивизи Тальяфико принял участие в 24 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.
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Источник:Goal.com
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