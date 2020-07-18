Атлетико хочет купить Тальяфико у Аякса

Goal.com сообщает, что мадридский "Атлетико" хочет купить левого защитника "Аякса" Николаса Тальяфико.

Руководство "матрасников" уже контактировало с голландцами по поводу трансфера аргентинца. "Аякс" оценил 27-летнего Тальяфико в 26 млн евро.

Также к Николасу проявляет интерес ряд клубов АПЛ, среди которых лондонские "Челси" и "Арсенал".

В текущем сезоне Эредивизи Тальяфико принял участие в 24 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.