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Атлетико хочет купить Тальяфико у Аякса

Испания
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"Аякс" оценил аргентинца в 26 миллионов евро

Атлетико хочет купить Тальяфико у Аякса
Новина українською

Goal.com сообщает, что мадридский "Атлетико" хочет купить левого защитника "Аякса" Николаса Тальяфико.

Руководство "матрасников" уже контактировало с голландцами по поводу трансфера аргентинца. "Аякс" оценил 27-летнего Тальяфико в 26 млн евро.

Также к Николасу проявляет интерес ряд клубов АПЛ, среди которых лондонские "Челси" и "Арсенал".

В текущем сезоне Эредивизи Тальяфико принял участие в 24 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Аякс (Амстердам) Атлетико (Мадрид) Николас Тальяфико Эрадивизие
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Источник:
Goal.com
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