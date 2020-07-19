Алавес - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Матч, который не имеет никакого турнирного значения. "Барселона" не будет чемпионом, "Алавес" не вылетит. Обе команды в последнем туре чемпионата Испании будут соревноваться разве что за свою честь.

Текстовая онлайн трансляция матча 38-го тура Ла Лиги - в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - авторства Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир поединка благодаря сигналу MEGOGO. Начало - 18:00.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.