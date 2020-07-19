Леганес - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Приятный матч для "Реала". Матч, который королевский клуб проведет в статусе новоиспеченного чемпиона. Матч, в котором можно играть в свое удовольствие после изнурительного марафона. А вот "Леганесу" для выживания в Ла Лиге нужны только три очка.

Текстовая онлайн трансляция матча 38-го тура Ла Лиги – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир поединка благодаря сигналу MEGOGO. Начало - 22:00.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.