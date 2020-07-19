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Лео Месси: Команде нужно сейчас успокоиться до рестарта Лиги чемпионов

Испания
(1 голосов)

Аргентинец подвел итоги разгромной победы над "Алавесом"

Лео Месси: Команде нужно сейчас успокоиться до рестарта Лиги чемпионов
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Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями после победы над "Алавесом" в последнем туре Ла Лиги.

"Сегодня мы показали другую игру. Команда отыграла с иным отношением и приверженностью. Это важный шаг вперед для того, что ожидает нас впереди. Как сказал тренер на днях, у нас были очень хорошие игры и отличные отрезки. Но сейчас мы должны таким образом играть с большей стабильностью.

Команде нужно сейчас немного успокоиться до рестарта Лиги чемпионов. Необходимо перезарядиться, вернуться и сделать то, что мы должны. У нас была необходимая самокритика. Теперь речь идет о том, чтобы показать, что все может измениться. И сегодня был важный шаг вперед в этом направлении", - сказал аргентинец.

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В статье: Лионель Месси Барселона Ла Лига Алавес (Витория-Гастейс)
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Источник:
The Athletic
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Комментарии (1)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
19.07.2020 в 22:23
Відімо наївний Мессі не розуміє, що Алавес на повну не викладався по тим же чи іншим фінансовим причинам
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