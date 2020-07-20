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Месси выиграл гонку. Алавес - Барселона 0:5. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Алавес - Барселона, 19 июля 2020
Вашему вниманию видео обзор матча последнего тура чемпионата Испании, в котором Барселона разгромила Алавес. Дублем отметился Лионель Месси, таким образом, он довел число забитых мячей до 25, у ближайшего преследователя - Карима Бензема - на четыре результативных удара меньше. Стоит также заметить, что аргентинец ассистировал Фати, он завершил чемпионат с показателем в 21 результативную передачу!
Ла Лига. 38-й тур
Алавес - Барселона 0:5
Голы: Фати 24, Месси 34, 75, Суарес 44, Семедо 57
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