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Месси выиграл гонку. Алавес - Барселона 0:5. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Алавес - Барселона, 19 июля 2020

Месси выиграл гонку. Алавес - Барселона 0:5. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча последнего тура чемпионата Испании, в котором Барселона разгромила Алавес. Дублем отметился Лионель Месси, таким образом, он довел число забитых мячей до 25, у ближайшего преследователя - Карима Бензема - на четыре результативных удара меньше. Стоит также заметить, что аргентинец ассистировал Фати, он завершил чемпионат с показателем в 21 результативную передачу!

Ла Лига. 38-й тур

Алавес - Барселона 0:5

Голы: Фати 24, Месси 34, 75, Суарес 44, Семедо 57

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В статье: Лионель Месси Барселона Алавес (Витория-Гастейс)
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