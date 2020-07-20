Месси выиграл гонку. Алавес - Барселона 0:5. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча последнего тура чемпионата Испании, в котором Барселона разгромила Алавес. Дублем отметился Лионель Месси, таким образом, он довел число забитых мячей до 25, у ближайшего преследователя - Карима Бензема - на четыре результативных удара меньше. Стоит также заметить, что аргентинец ассистировал Фати, он завершил чемпионат с показателем в 21 результативную передачу!

Ла Лига. 38-й тур

Алавес - Барселона 0:5

Голы: Фати 24, Месси 34, 75, Суарес 44, Семедо 57