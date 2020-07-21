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Лапорта и Росель будут баллотироваться на пост президента Барселоны

Испания
(1 голосов)

Ранее они уже возглавляли каталонский клуб

Лапорта и Росель будут баллотироваться на пост президента Барселоны
Новина українською

На ближайших выборах президента "Барселоны", которые пройдут в 2021 году, ожидается серьёзная конкуренция.

По информации журналиста OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones, баллотироваться на пост нового главы каталонского клуба намерены Жоан Лапорта и Сандро Росель, которые ранее возглавляли сине-гранатовых.

Лапорта был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год. Росель стал следующим главой сине-гранатовых, а в 2014 году был вынужден подать в отставку из-за скандала с трансфером нападающего Неймара. Впоследствии функционер был арестован в 2017 году, а спустя два года вышел из тюрьмы.

В настоящее время главой "Барселоны" является Хосеп Мария Бартомеу, занимавший пост вице-президента при Роселе.

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В статье: Сандро Росель Жоан Лапорта Барселона
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Комментарии (8)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.07.2020 в 17:08
Як видно з недавніх пір шанси Бартомеу на переобрання стають все більш примарними. Тому план Б в дєйствіїбарселонська сєпарська мафія вирішили взять президентство кількістюЛапорта, Росель, Бартомеу - одна бандарозуміючі сьосяс за Фонта!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.07.2020 в 17:07
Как говорится, на зависть глупым фанатам Реала, демократия в действии...Это не то, что в позорном Реале, баран президент, не шарящий в футболе, прогоревший на трансферах почти на миллиард за две свои каденции, уговорами и угрозами убирает конкурентов...
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+1
-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.07.2020 в 17:11
Агакаталонська дємократія в дєйствії. Взнос порядка 70млн євро. Будь-який сосяс може балотуватись
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+2
-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.07.2020 в 17:15
Цікаво за яку суму домовились каталонські сєпари з Франс Футбол, щоб продліть званіє лучшєго в мірє для карліка ще на один рік?
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+2
-3
Alex.696 (Немирів)
21.07.2020 в 17:02
А даріан? Чому нема його кандидатури?
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+3
-2
Algrab (Костопiль)
21.07.2020 в 17:06
Він не пройшов допуск у психіатра
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+2
-1
Dr. House (Подолье)
21.07.2020 в 17:40
В уролога и гинеколога также. Не смогли определиться....
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.07.2020 в 16:10
Надеюсь контраргументов у них нет. Потому что Меська тупнул ножкой и сказало :"не-а"..)))
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