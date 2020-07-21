Лапорта и Росель будут баллотироваться на пост президента Барселоны

На ближайших выборах президента "Барселоны", которые пройдут в 2021 году, ожидается серьёзная конкуренция.

По информации журналиста OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones, баллотироваться на пост нового главы каталонского клуба намерены Жоан Лапорта и Сандро Росель, которые ранее возглавляли сине-гранатовых.

Лапорта был президентом "Барселоны" с 2003 по 2010 год. Росель стал следующим главой сине-гранатовых, а в 2014 году был вынужден подать в отставку из-за скандала с трансфером нападающего Неймара. Впоследствии функционер был арестован в 2017 году, а спустя два года вышел из тюрьмы.

В настоящее время главой "Барселоны" является Хосеп Мария Бартомеу, занимавший пост вице-президента при Роселе.