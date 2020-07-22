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Барселона рассматривает Лорана Блана в качестве замены Сетьену

Испания
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Кике, скорее всего, покинет Барселону

Барселона рассматривает Лорана Блана в качестве замены Сетьену
Новина українською

Бывший наставник "ПСЖ" и сборной Франции Лоран Блан может возглавить "Барселону", пишет Sport.es со ссылкой на L’Equipe. По данным источника, в назначении специалиста заинтересован спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль. Он считает, что француз может стать идеальной заменой Кике Сетьену.

Блан остался без клуба в 2016 году. Специалист уже достаточно отдохнул и хочет вернуться к работе. По финансовому вопросу стороны смогут легко договориться. Французу очень хочется снова тренировать. Зарплата для него не будет приоритетным вопросом.

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В статье: Лоран Блан Барселона Кике Сетьен
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