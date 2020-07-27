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Барселона предложила Арсеналу обменять Гендузи на Ракитича и Видаля

Испания
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Но канониры ответили отказом

Барселона предложила Арсеналу обменять Гендузи на Ракитича и Видаля
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Каталонская "Барселона" заинтересована в услугах игрока лондонского "Арсенала" Маттео Гендузи. Сине-гранатовые уже начали переговоры с "канонирами" о трансфере 21-летнего француза сообщает Footmercato.

Стоимость Гендузи, который выступает на позициях центрального полузащитника и опорного хавбека, оценивается в € 40,5 млн.

"Барселона" предложила "Арсеналу" обменять Маттео на Филиппе Коутиньо, но получила отказ. В новый вариант сделки каталонский клуб включил Ивана Ракитича и Артуро Видаля.

Гендузи перешёл в "Арсенал" из "Лорьяна" летом 2018 года за € 8 млн. Контракт француза рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2019/2020 Маттео помог "канонирам" в 34 матчах во всех турнирах. Полузащитник записал в свой актив 3 результативные передачи.

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В статье: Барселона Арсенал Маттео Гюэндузи
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