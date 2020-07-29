У игрока Севильи обнаружен коронавирус. Команде через неделю играть в Лиге Европы

"Севилья" на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу очередного тестирования на COVID-19, которое было проведено 26 июля.

У одного из футболистов обнаружили заражение коронавирусом. Игрок не испытывает симптомов заболевания и находится у себя дома на самоизоляции.

В качестве превентивных мер были приостановлены тренировки команды Хулена Лопетеги и проведена дезинфекция на базе. Футболисты и тренеры "Севильи" уже сдали повторные тесты на коронавирус. Результаты будут известны в четверг 30 июля. После этого игроки начнут тренироваться индивидуально.

6 августа "Севилья" должна сыграть с "Ромой" в матче 1/8 финала Лиги Европа. Встреча состоится в немецком Дуйсбурге.