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У игрока Севильи обнаружен коронавирус. Команде через неделю играть в Лиге Европы

Испания
(1 голосов)

Команда ушла на карантин

У игрока Севильи обнаружен коронавирус. Команде через неделю играть в Лиге Европы
Новина українською

"Севилья" на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу очередного тестирования на COVID-19, которое было проведено 26 июля.

У одного из футболистов обнаружили заражение коронавирусом. Игрок не испытывает симптомов заболевания и находится у себя дома на самоизоляции.

В качестве превентивных мер были приостановлены тренировки команды Хулена Лопетеги и проведена дезинфекция на базе. Футболисты и тренеры "Севильи" уже сдали повторные тесты на коронавирус. Результаты будут известны в четверг 30 июля. После этого игроки начнут тренироваться индивидуально.

6 августа "Севилья" должна сыграть с "Ромой" в матче 1/8 финала Лиги Европа. Встреча состоится в немецком Дуйсбурге.

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В статье: Севилья Севилья (Испания)
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Комментарии (4)
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Леонід Скачков (Рівне)
29.07.2020 в 18:07
З психозом вже всі повинні попуститись.Нічого страшного-вийде і зіграє.От ми карантинились,карантинились,а результат маємо,що в Білорусі.
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svat1303 (Днепр)
29.07.2020 в 17:31
"Зашебись"
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Термит (Киев)
29.07.2020 в 17:21
Около 50% - бессимптомное течение. Впрочем и обычный грипп 50% переносят "на ногах" - разве Вы сами не болели? А там лоси молодые здоровые, что с ними будет?
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Technical
29.07.2020 в 16:43
І знову - безсимптомний...
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