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Барселона может остаться без новых приобретений этим летом

Испания
(1 голосов)

Каталонцам нужно продать часть своих игроков

Барселона может остаться без новых приобретений этим летом
Новина українською

Барселона не будет проводить трансферов этим летом.

RAC1 утверждает, что "сине-гранатовым" необходимо продавать имеющихся на контракте футболистов, чтобы подписывать затем новых исполнителей. Сейчас у клуба нет финансовых возможностей, чтобы приобретать игроков, не продавая до этого никого.

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" намерена продать порядка 12-ти игроков, в числе которых полузащитники Усман Дембеле и Филиппе Коутиньо, а также нападающий Мартин Брэйтуэйт.

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В статье: Барселона
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Комментарии (11)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2020 в 18:45
А тепер, панове форумчани, розіб'ємо дану статтю на цитати і ПІДПАЛИМО ПУТАЛОНСЬКУ ВАТУ Запасайтеся попкорном, адже ядерний вибух барселонських пуканів на сьогодні нам 100% забезпечений, тож погнали хвилю - цитата №1: "Барселона не буде проводити трансферів цього літа." - Звісно, куди ж їй проводитивхідні трансфери з таким "обилием" ДОРОГЕЗНИХ футболістів, які не відпрацьовуть на повну свої "золоті" (в усіх значеннях цього слова) контракти й звісно очолює рейтинг найдорожчих "пожирачів" бюджету Барси є "незрівнянний" "великий" ЛеоМессі (сподіваюся, я достатньо епітетів вжив до Мессі, одарка буде ревнувати )
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2020 в 18:27
Олені, де ці олені...? це ж їхня тематика скільки хто з барсюків коштує, скільки "зірок" грають/-ли у Барсі... ой, як ж я міг таке забути - вони ж усі Cules (Дупи) були, а у зв'язку з останнім оновленням екіпіровки каталонського середнячка - вони відтепер CULES NEGRO ("Чорні дупи/сраки)... загалом задньопривідні детальки задньомотивованого фанатського середовища задньорейтингового середнячка далеко не першого ешелону Ла Ліги...здається я занадто багато написав заднього, аніскілечки, адже Чорні Дупи вони і є задніми усього
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0
0
Dr. House (Подолье)
31.07.2020 в 17:44
Представляю истерику по этому поводу сейчас монреальско-шепетовского Аленя
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+5
-1
Algrab (Костопiль)
31.07.2020 в 18:15
Зараз почнеться:"ви фсьо врьотє, єто фсьо Перес" ну і т.д і т.п...
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+3
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2020 в 18:29
зараз шепетівський прискакає в істеричному припадку: Рука Переса, де ця рука Переса
+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.07.2020 в 18:31
В нього в шириньці
+1
0
oda1979 (Запорожье)
31.07.2020 в 17:28
Меська выкачал из клуба все бабло:)) пущай теперь сам в подкастах стелится и мячи отбирает:))
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+6
-1
amg333 (Kyiv )
31.07.2020 в 17:20
Испанская газета La Vanguardia: Кризис в Барселоне, вызванный чрезвычайной ситуацией с коронавирусом, не показывает никаких признаков ослабления. Оценки доходов клуба являются драматичными. Барселона оценила потери в 300 млн, а выручка с 1,1 млрд (по прогнозам до Covid) упала до 800. Резкое падение, которое также будет иметь последствия для спортивного сектора и рынка трансферов. Прежде всего, по делу Лаутаро Мартинеса. Президент Бартомеу немедленно приказал заморозить дело Лаутаро. Переговоры с Интером идут медленно и без результатно. Вместо этого, теперь покупка аргентинца не реальна, если технический сектор не сможет продать одного или нескольких игроков для покрытия операции. Отсюда мы также можем понять совершенно разные тона барселонской прессы, которые никогда не были так уверены в успехе дела Лаутаро. Экономический кризис убрал определенность из Барселоны, которая должна сначала заработать деньги. Много денег.
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+5
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.07.2020 в 17:40
Это информация не соответствует действительности! Это всё Перес подстроил! На самом деле имея великого Месси великой Барселоне не нужны никакие новые трансферы и тренера! В Барселону стоит очередь среди игроков , которые хотят хоть на минуту выйти на поле рядом с великим Месси! В клубе есть великолепная Барселона-В, которая только из-за Переса проиграла плей-офф за выход в Сегунду позорному Сабаделю, зато там есть много игроков способных усилить великую Барселону! А Перес банкрот!!!! Я так сказал, потому что прочитал никому не скажу где!!!!!!!!!!!
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+7
-1
Algrab (Костопiль)
31.07.2020 в 18:15
+3
0
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Инспектор ( )
31.07.2020 в 17:15
Надо продавать, Месси надо повышать зарплату, иначе Интер перехватит
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+7
-2


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