Испания
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Барселона может остаться без новых приобретений этим летом
Каталонцам нужно продать часть своих игроков
Барселона не будет проводить трансферов этим летом.
RAC1 утверждает, что "сине-гранатовым" необходимо продавать имеющихся на контракте футболистов, чтобы подписывать затем новых исполнителей. Сейчас у клуба нет финансовых возможностей, чтобы приобретать игроков, не продавая до этого никого.
Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" намерена продать порядка 12-ти игроков, в числе которых полузащитники Усман Дембеле и Филиппе Коутиньо, а также нападающий Мартин Брэйтуэйт.
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Комментарии (11)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2020 в 18:45
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2020 в 18:27
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Dr. House (Подолье)
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Algrab (Костопiль)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
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oda1979 (Запорожье)
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amg333 (Kyiv )
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Инспектор ( )
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