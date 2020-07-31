Барселона может остаться без новых приобретений этим летом

Барселона не будет проводить трансферов этим летом.

RAC1 утверждает, что "сине-гранатовым" необходимо продавать имеющихся на контракте футболистов, чтобы подписывать затем новых исполнителей. Сейчас у клуба нет финансовых возможностей, чтобы приобретать игроков, не продавая до этого никого.

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" намерена продать порядка 12-ти игроков, в числе которых полузащитники Усман Дембеле и Филиппе Коутиньо, а также нападающий Мартин Брэйтуэйт.