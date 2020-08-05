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"Наше соперничество заставляло прогрессировать". Месси – о решении Касильяса завершить карьеру

Испания
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Лионель vs Икер

"Наше соперничество заставляло прогрессировать". Месси – о решении Касильяса завершить карьеру
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Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал решение экс-голкипера мадридского "Реала" Икера Касильяса завершить профессиональную карьеру. Цитирует аргентинца издание AS.

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"Сегодня Икер завершает карьеру, но он уже давно вошел в историю футбола. Не только потому, что он являлся эталоном в Ла Лиге, но и потому, что сумел выиграть все на международном уровне".

"Икер – ты невероятный голкипер. Мне было очень сложно играть против тебя. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было прекрасное соперничество, оно заставляло нас прогрессировать каждый раз, когда мы выходили на поле против друг друга".

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В статье: Икер Касильяс Лионель Месси
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Источник:
AS

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