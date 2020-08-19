Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал продлил аренду защитника в Гранаде еще на сезон
У Вальехо по-прежнему нет шансов закрепиться в Мадриде
Защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо продолжит выступать за "Гранаду".
Пресс-служба "королевского клуба" сообщает, что мадридские боссы вместе с тренерским штабом решили продлить аренду 23-летнего испанца до конца следующей кампании.
Напомним, Вальехо перешел в "Гранаду" в январе 2020 года, перед этим он провел полгода в аренде в английском "Вулверхэмптоне".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Real
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...