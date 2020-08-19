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Реал продлил аренду защитника в Гранаде еще на сезон

Испания
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У Вальехо по-прежнему нет шансов закрепиться в Мадриде

Реал продлил аренду защитника в Гранаде еще на сезон
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Защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо продолжит выступать за "Гранаду".

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Пресс-служба "королевского клуба" сообщает, что мадридские боссы вместе с тренерским штабом решили продлить аренду 23-летнего испанца до конца следующей кампании.

Напомним, Вальехо перешел в "Гранаду" в январе 2020 года, перед этим он провел полгода в аренде в английском "Вулверхэмптоне".

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В статье: Реал (Мадрид) Гранада Хесус Вальехо
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Источник:
Real

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