Реал продлил аренду защитника в Гранаде еще на сезон

Защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо продолжит выступать за "Гранаду".

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Пресс-служба "королевского клуба" сообщает, что мадридские боссы вместе с тренерским штабом решили продлить аренду 23-летнего испанца до конца следующей кампании.

Напомним, Вальехо перешел в "Гранаду" в январе 2020 года, перед этим он провел полгода в аренде в английском "Вулверхэмптоне".