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Фигу: Никто не будет выплачивать отступные за Месси в этом году

Испания
(1 голосов)

Мало у кого есть 700 миллионов

Фигу: Никто не будет выплачивать отступные за Месси в этом году
UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу уверен, что Лео Месси не покинет "Барселону" этим летом.

"Не думаю, что Месси покинет "Барселону", по крайней мере этим летом. С другой стороны, если игрок не хочет находиться в команде, то он обычно уходит.

Это личное решение каждого и я не знаю, о чем думает Лео, но трансфер не произойдет в этом сезоне. Нельзя забывать об обстоятельствах. Никто не будет платить за него отступные", - приводит слова португальца Marca.

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Контракт Месси с "Барселоной" истекает летом следующего года. Клаусула - 700 миллионов евро.

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В статье: Лионель Месси Луиш Фигу Барселона
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
24.08.2020 в 23:57
700 млн? Да за него и 100 не дадут
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.08.2020 в 23:28
покажут "Фигу: Никто не будет выплачивать отступные за Месси в этом году" (с)
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