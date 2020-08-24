Фигу: Никто не будет выплачивать отступные за Месси в этом году

Экс-игрок "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу уверен, что Лео Месси не покинет "Барселону" этим летом.

"Не думаю, что Месси покинет "Барселону", по крайней мере этим летом. С другой стороны, если игрок не хочет находиться в команде, то он обычно уходит.

Это личное решение каждого и я не знаю, о чем думает Лео, но трансфер не произойдет в этом сезоне. Нельзя забывать об обстоятельствах. Никто не будет платить за него отступные", - приводит слова португальца Marca.

Контракт Месси с "Барселоной" истекает летом следующего года. Клаусула - 700 миллионов евро.