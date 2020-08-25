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TyC Sports: Месси планирует разорвать контракт с Барселоной в одностороннем порядке

Испания
(2 голосов)

Неужели это случится?

TyC Sports: Месси планирует разорвать контракт с Барселоной в одностороннем порядке
UA-Футбол
Новина українською

Судя по всему, Лео Месси всерьез принял решение покинуть "Барселону". Новую информацию об его намерениях опубликовал TyC Sports.

По их данным, капитан каталонцев связался с клубом и уведомил их о своем решение. Он твердо намерен покинуть команду летом и хочет разорвать контракт в одностороннем порядке.

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Загвоздка в том, что по контракту он мог это сделать до первого июля 2020-го года. Однако, так как сроки окончания сезона были сдвинуты из-за коронавируса, Месси планирует активировать пункт об уходе.

Отметим, что главным претендентом на Лео считается "Ман Сити".

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
TyC Sports
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Комментарии (9)
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IM-RM-DK (Miami)
25.08.2020 в 21:11
дашка на грани...жизнь к такому не готовила его..то 8-2,то уход месси....хоть бы не в Интер
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+2
-4
metall5291 (Kharkiv)
25.08.2020 в 21:18
Интересно, за кого он теперь - За Барсу, или за Месси? Задача может для него оказаться неразрешимой.
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+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
25.08.2020 в 21:35
Тем более, когда постоянно х*есосил Интер в последнее время. Хотя Даше переобуваться не впервой
+1
0
avatar
Говард (землянин)
25.08.2020 в 21:24
...хотя бы не в Интер... Шо, жизнь к такому не готовила тебя? А ведь он в Милане дом купил... Готовься...
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0
0
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MES QUE UN CLUB
25.08.2020 в 20:53
Посмотрим правда это или нет, ждать осталось немного. Если это правда, то нужно дать конфетку, пожать лапку и досвидания. Командные интересы важнее. Не хочется говорить на основании разговоров, но якобы Месси не нравится, что Куман относится к «старикам» так же как и к остальным. А мне наоборот это нравится. Команда прежде всего!!!
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+4
-1
Барсоман (Клевань-Зоря)
25.08.2020 в 21:02
Дюже рощумію Вашу позицію. Я за 30 років в Барсі бачив багато чого, від суперів Стоїчкова, Ромаріо, Роналдіньйо - до... завжди якісь вимоги. Але що цікаво, в ін.клюбах те саме)) от тільки на Барсі ніби кли зійшовся, все нетак футбольеому світу))
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
25.08.2020 в 21:14
По большому счету, он не имеет морального права так поступать в первую очередь перед своими болельщиками. Да и перед клубом тоже. Но, при всех своих заслугах, он остается капризным мальчиком. Думаю, Вы меня поймете.
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0
-3
Helly (Киев)
25.08.2020 в 20:45
Без бабселоновской теплицьі хобит - сосамба, все скоро увидят что карлик - переоценен
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+1
-10
Барсоман (Клевань-Зоря)
25.08.2020 в 21:04
Господи, за шо, за Що геніального футболіста називати карликом. Це колись отак возилися ниці людці з Роберто Баджо. Забули про такого? Значить ви малолітні недолюди
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+6
0


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