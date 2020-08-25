TyC Sports: Месси планирует разорвать контракт с Барселоной в одностороннем порядке

Судя по всему, Лео Месси всерьез принял решение покинуть "Барселону". Новую информацию об его намерениях опубликовал TyC Sports.

По их данным, капитан каталонцев связался с клубом и уведомил их о своем решение. Он твердо намерен покинуть команду летом и хочет разорвать контракт в одностороннем порядке.

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Загвоздка в том, что по контракту он мог это сделать до первого июля 2020-го года. Однако, так как сроки окончания сезона были сдвинуты из-за коронавируса, Месси планирует активировать пункт об уходе.