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Лионель Месси запросил у ФИФА свой трансферный сертификат

Испания
(2 голосов)

Трансфер все же намечается

Лионель Месси запросил у ФИФА свой трансферный сертификат
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшее время переберётся в новый чемпионат. Футболист запросил у ФИФА международный трансферный сертификат, который должен быть отправлен испанской ассоциацией футбола в национальную ассоциацию нового клуба игрока, сообщает спортивный журналист Танкреди Палмери в своём "твиттере".

25 августа Месси сообщил руководству сине-гранатовых, что собирается покинуть "Барселону". Но клуб не намерен отпускать футболиста, поэтому отклоняет предложения о трансфере. В контракте аргентинского нападающего прописан пункт об отступных в размере € 700 млн.

Месси рассчитывает покинуть "Барселону" бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Футболист обязан был сообщить о подобном решении до 30 мая, но юристы нападающего ссылаются на продление сезона из-за пандемии. Главным претендентом на Лионеля является "Манчестер Сити".

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В статье: Лионель Месси ФИФА Барселона
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(2 голосов)
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Комментарии (13)
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prockop4uck (Киев)
26.08.2020 в 18:33
Он думает, что возле Гвардиолы снова заиграет. Объясните ему кто-то, что его прошлая игра не в заслуге тренера, а в Хави с Иньестой. И что от позора 8-2 он даже на Марсе не сбежит. Пусть тихонько обтекает осознавая свой уровень.
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
26.08.2020 в 18:25
Многовато Месси, уже надоело. Оформляйте скорее эти сделки и давай досвидания. Команда важнее одного игрока. Удачи Барсе в построении новой команды!
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+1
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
26.08.2020 в 18:28
Як різко та кардинально змінилася твоя риторика
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+2
-1
prockop4uck (Киев)
26.08.2020 в 18:31
Балаболы. Они такие, да.
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.08.2020 в 18:19
по данным румынских СМИ, Месси торопится покинуть Барселону, так как уже подписал предварительный контракт с аргентинской Химнасией де Хухуй
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+2
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.08.2020 в 18:08
Как вариант, руководство Барселоны рассматривает вариант обмена. В МС уходит лучший футболист мира, а в обратном направлении Жезус, Гарсия и Анхелино.
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0
-5
prockop4uck (Киев)
26.08.2020 в 18:31
8-2, алень
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+1
0
Algrab (Костопiль)
26.08.2020 в 18:33
+1
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.08.2020 в 17:57
Если Лео уйдёт бесплатно - это зашквар Барселонской трансферной политики !
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+2
-1
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simargl (Чернигов)
26.08.2020 в 17:56
Настойчивый. Обиделся! Тут только большие деньги спасут, добавят, выгонят Кумана и он подумает.
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+2
-1
avatar
Инспектор ( )
26.08.2020 в 17:52
Дариан, твой выход
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+2
-2
kalan-86 (Анкара)
26.08.2020 в 17:45
Давай Лионель, поднажми! Безумно хочется увидеть твою игру в Ман.Сити Гвардиолы! Зинченко там просто в штаны от счастья наделает , могут только представить какого это играть в команде с одним из двух величайших!
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+5
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.08.2020 в 17:58
Если Зинченко раньше за интервью жигуленка не попрут из Сити
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+4
-1


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