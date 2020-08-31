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СМИ: Барселона приняла решение о сокращении зарплаты Лионеля Месси

Испания
(2 голосов)

За каждый день отсутствия

СМИ: Барселона приняла решение о сокращении зарплаты Лионеля Месси
Новина українською

К 33-летнему капитану каталонской "Барселоны" Лионелю Месси будут применены дисциплинарные меры наказания, если аргентинец все-таки решит не присутствовать на предсезонном сборе – об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере.

По информации источника, руководство "сине-гранатовых" приняло решение о пропорциональном сокращении оклада Месси за каждый день его отсутствия на тренировках. Также Палмери отметил, что Лео зарабатывает 110 тысяч евро в день.

Напомним, аргентинец не прибыл на плановую сдачу тестов на COVID-19. Вчера, 30 августа, футболисты клуба начали проходить медосмотр перед возобновлением тренировочного процесса.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (17)
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prockop4uck (Киев)
31.08.2020 в 12:36
Забавно. Он за копейку удушится и надеялся на повышение зарплаты, а они ему понижают
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.08.2020 в 12:27
Авторитетный испанский журналист Луис Маскаро пишет в своей колонке - "Для Месси пришло время объясниться". Маскаро пишет, что Месси должен пояснить причины своего ухода. "Вы уезжаете из-за плохих отношений с Бартомеу?", "Вы уезжаете потому что не верите в спортивный проект?", "Вы уезжаете, потому что считаете, что Ваше время в Барсе закончилось?", Вы уезжаете, потому что хотите выиграть ещё одну ЛЧ и ещё один ЗМ?", "Или Вы просто хотите заработать больше денег?"... Все это должен пояснить Месси своим фанатам. Потому что, если в самом начале конфликта, 99% фанатов Барселоны были на стороне игрока, то сейчас ситуация меняется... Вобщем, Лео должен объясниться, чтобы окончательный развод не стёр память о чудесном многолетнем браке игрока и клуба.
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+2
-1
prockop4uck (Киев)
31.08.2020 в 12:37
Спасибо за юмор, олень. Пиши ещё о 8-2, самом позорном результате ЛЧ
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.08.2020 в 12:15
Сегодня на одной из "веток" я сказал, что трансферный рынок в Европе закрывается 02.10. Сейчас читаю новости и вижу, что дата закрытия трансферного рынка - 05.10. Скорей всего, так и есть...
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+1
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
31.08.2020 в 11:49
Походу доігрался Мессі
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+1
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.08.2020 в 11:34
И снова, я вынужден здесь сказать правду, потому что информация поданная ресурсом уа-футбол, перекрученная. Здесь вопрос не в ФК Барселона, здесь вопрос в коллективном договоре клубных кодексов. Т.е., на случай, если без уважительной причины игрок не появляется в своем клубе, к нему применяется штраф. И идет градация штрафов. Первый день, могут простить. Второй день, штраф до 7% от месячной зарплаты. Далее, если игрок по-прежнему игнорирует клуб, штрафы могут достигать до 25% от заработной платы. Более того, если у игрока зарплата больше 100 тыс евро, то сначала штрафанут на 25% от зарплаты, а затем, с суммы которая выше 100 тыс евро штраф может быть от 3,33% до 10%. . И это касается всех игроков Ла Лиги..
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+4
-1
9thessh
31.08.2020 в 10:44
del
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0
0
oda1979 (Запорожье)
31.08.2020 в 10:41
110.000 iштук в день, это 4583 евро в час или 76,3 евро в секунду..
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+1
-3
oda1979 (Запорожье)
31.08.2020 в 10:42
или 3.300.000 ляма в месяц
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+1
-3
avatar
almostfullmoon (Днепропетровск)
31.08.2020 в 11:21
Ну нормально же. Пошел, опорожнил кишечник, пятихатка в кармане
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+1
-2
avatar
Инспектор ( )
31.08.2020 в 10:27
Финансовое состояние Месси позволяет ему вообще целый год быть с семьей до конца контракта
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+2
-3
Bonus (Львів)
31.08.2020 в 11:05
Навіть до кінця життя і ні в чому собі не відмовляти
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.08.2020 в 10:23
могу выходить потренироваться вместо месси пару недель)))
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
31.08.2020 в 10:26
я папрашу.. в очередь, юный друг, в очередь..
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+2
-4
avatar
Инспектор ( )
31.08.2020 в 10:28
Одна тренировка 110 тысяч евро
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+1
-2
мы за динамо (киев)
31.08.2020 в 10:29
будемо ділити погодинно. ні, похвилинно. пс посекундно.
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.08.2020 в 11:25
приходите через 2 недели и делите)))
+1
-1


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