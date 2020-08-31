СМИ: Барселона приняла решение о сокращении зарплаты Лионеля Месси

К 33-летнему капитану каталонской "Барселоны" Лионелю Месси будут применены дисциплинарные меры наказания, если аргентинец все-таки решит не присутствовать на предсезонном сборе – об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере.

Barcelona have decided that will cut salary of Messi proportionally of each day he will be missing — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 30, 2020

По информации источника, руководство "сине-гранатовых" приняло решение о пропорциональном сокращении оклада Месси за каждый день его отсутствия на тренировках. Также Палмери отметил, что Лео зарабатывает 110 тысяч евро в день.

Note:



Messi gains 110.000 € per day https://t.co/zXNylNk1dR — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 30, 2020

Напомним, аргентинец не прибыл на плановую сдачу тестов на COVID-19. Вчера, 30 августа, футболисты клуба начали проходить медосмотр перед возобновлением тренировочного процесса.