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Ни слова о Бартомеу. Пресс-служба Барселоны опубликовала лишь одну цитату из интервью Месси

Испания
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Конечно же, положительную

Ни слова о Бартомеу. Пресс-служба Барселоны опубликовала лишь одну цитату из интервью Месси
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Сегодня Лео Месси дал большое интервью порталу Goal. Аргентинец раскритиковал президента клуба Хосепа Бартомеу и заявил, что пока не будет покидать команду.

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Пресс-служба "Барселоны" опубликовала фото капитана и вырвала лишь одну цитату из сказаного им. В целом, она не совсем корректно отображает всю суть интервью.

"Сделаю все, что в моих силах. Моя любовь к "Барселоне" никогда не изменится".

Пока что Месси еще не приступал к тренировкам с каталонцами, которыми руководит новый тренер.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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