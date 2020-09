Ни слова о Бартомеу. Пресс-служба Барселоны опубликовала лишь одну цитату из интервью Месси

Сегодня Лео Месси дал большое интервью порталу Goal. Аргентинец раскритиковал президента клуба Хосепа Бартомеу и заявил, что пока не будет покидать команду.

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала фото капитана и вырвала лишь одну цитату из сказаного им. В целом, она не совсем корректно отображает всю суть интервью.

????❤️ Leo #Messi: “I will give it my all. My love for Barça will never change.” pic.twitter.com/xBh29dTqpr