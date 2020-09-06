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Видаль хочет получить от Барселоны компенсацию за разрыв контракта

Испания
(5 голосов)

Артуро требует шесть миллионов евро от боссов каталонцев

Видаль хочет получить от Барселоны компенсацию за разрыв контракта
Новина українською

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль хочет получить компенсацию от руководства клуба за расторжение контракта.

Источник информирует, что чилиец требует от боссов "сине-гранатовых" 6 млн евро за досрочное прерывание соглашения.

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Текущее соглашение 33-летнего Видаля с "Барсой" рассчитана до конца сезона 2020/21. По данным некоторых источников миланский "Интер" уже согласовал детали контракта с полузащитником.

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В статье: Артуро Видаль Барселона
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(5 голосов)
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
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Комментарии (14)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.09.2020 в 18:58
"Бармалей, где маи бабки, не видаль?")))
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+3
-1
Algrab (Костопiль)
06.09.2020 в 18:40
Це вже не клуб, а цирк...
Ответить
+3
-4
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
06.09.2020 в 18:43
Ответить
+3
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.09.2020 в 18:31
Бармалей застрелится...
Ответить
+4
-4
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
06.09.2020 в 18:38
і контрольний вистріл дуріану
Ответить
+4
-5
Algrab (Костопiль)
06.09.2020 в 18:39
+3
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
06.09.2020 в 18:30
«чилиец требует от боссов "сине-гранатовых" 6 млн евро». Спасибо автору, что уточнил от кого требует. Ну действительно, семья большая, кормить надо. )
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+3
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
06.09.2020 в 18:35
Ответить
+2
-4
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
06.09.2020 в 18:18
Барса Депая хоче купити за немалі гроші трохи бюджет блаугранас потрусив Філіпе Коутіньо (5млн за його скромну персону)... а зараз відпустивши Відаля безкоштовно у Інтер, Барса з бартоМЕУ має йому ще й компенсацію виплатити трансферна політика клубу вражає Флорентіно Перес, відпивши трохи віскі зателефонував бартоМЕУ й висловив побажання, що до кінця поточного сезону Барселона закінчить оптовий розпродаж/роздачу топових гравців й влаштує чемпіонський коридор для РЕАЛУ HALA MADRID
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+5
-4
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
06.09.2020 в 18:27
чую оленяче цокотіння невже дуріан зі стадом чорнодупих прискакали на таку РЕЗОНАНСНУ новину щодо кулес...дуріан нашвидкоруч почне вигадувати у його палаті спростування РУКА ПЕРЕСА рулить
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+3
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
06.09.2020 в 18:17
крч за чемпионство в след. году будут бороться 2 клуба из Мадрида)
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+6
-4
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
06.09.2020 в 17:49
Справедливо. Первый месяц до первой зарплаты в Юве надо же на шо то жить этому чилийскому мачо..
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+5
-4
avatar
Инспектор ( )
06.09.2020 в 17:55
Хватит ли?
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+3
-3
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
06.09.2020 в 18:03
С натягом... Налоги в Италии поменьше, чем в Испании, а следовательно цены на бухло и прочий дым тоже..
+5
-3


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