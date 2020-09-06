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Видаль хочет получить от Барселоны компенсацию за разрыв контракта
Артуро требует шесть миллионов евро от боссов каталонцев
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль хочет получить компенсацию от руководства клуба за расторжение контракта.
Источник информирует, что чилиец требует от боссов "сине-гранатовых" 6 млн евро за досрочное прерывание соглашения.
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Текущее соглашение 33-летнего Видаля с "Барсой" рассчитана до конца сезона 2020/21. По данным некоторых источников миланский "Интер" уже согласовал детали контракта с полузащитником.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
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Комментарии (14)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.09.2020 в 18:58
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Algrab (Костопiль)
06.09.2020 в 18:40
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.09.2020 в 18:31
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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Algrab (Костопiль)
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MES QUE UN CLUB
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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Запорізьке Торпедо (zp)
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Инспектор ( )
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
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