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Парти требует у руководства Атлетико повышения зарплаты

Испания
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Иначе игрок пригрозил покинуть клуб

Парти требует у руководства Атлетико повышения зарплаты
Новина українською

"Атлетико" не может договориться о продлении контракта с полузащитником Томасом Парти, сообщает Marca. Ранее "матрасники" уже предлагали футболисту новое соглашение, но он его отклонил. Стороны договорились продолжить переговоры после отпуска.

В настоящее время Парти является одним из самых низкооплачиваемых игроков мадридского клуба. Хавбек потребовал от "Атлетико" увеличения зарплаты. Это даст футболисту понять, что клуб его ценит. "Матрасники" хотят продлить контракт с игроком, чтобы повысить сумму его отступных, которая сейчас составляет 50 млн евро. Однако стороны пока не могут договориться по финансовым вопросам.

Ранее сообщалось, что на Парти претендуют многие клубы из разных чемпионатов. Сам футболист не спешит расставаться с "Атлетико" и ждет от "матрасников" подходящего предложения.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Томас Парти
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