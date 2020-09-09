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Бэйл прибыл в расположение Реала, но работал вне общей группы

Испания
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Говорят, очередная травма

Бэйл прибыл в расположение Реала, но работал вне общей группы
UA-Футбол
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Гарет Бэйл провел два матча за сборную Уэльса в Лиге Наций. Сегодня он приступил к тренировкам с "Реалом".

Однако он не работает в общей группе, а занимался отдельно в тренажерном зале. Причину удалось узнать AS - у валлийца повреждение колена.

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Характер повреждения не называется, так же как степень серьезности травмы. Вместе с ним индивидуально работали Иско, Асенсио, Мариано Диас и Регилон.

Отметим, что первый матч в новом сезоне "Реал" проведет 27-го сентября. Их будет ждать "Бетис".

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В статье: Гарет Бэйл Уэльс Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
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