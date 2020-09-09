Испания
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Бэйл прибыл в расположение Реала, но работал вне общей группы
Говорят, очередная травма
Гарет Бэйл провел два матча за сборную Уэльса в Лиге Наций. Сегодня он приступил к тренировкам с "Реалом".
Однако он не работает в общей группе, а занимался отдельно в тренажерном зале. Причину удалось узнать AS - у валлийца повреждение колена.
Характер повреждения не называется, так же как степень серьезности травмы. Вместе с ним индивидуально работали Иско, Асенсио, Мариано Диас и Регилон.
Отметим, что первый матч в новом сезоне "Реал" проведет 27-го сентября. Их будет ждать "Бетис".
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Источник:AS
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