Испания
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Месси сохранил капитанскую повязку в Барселоне
Подменять Лео будут Бускетс, Пике и Роберто
Лионель Месси сохранит статус капитана "Барселоны" на нынешний сезон, несмотря на разногласия с клубным руководством.
С заместителя Лео все также останется прежним: вице-капитанами команды третий сезон кряду будут Жерар Пике, Серхио Бускетс и Серхи Роберто.
"Барселона" начнет новый сезон 27 сентября. В рамках первого тура Ла Лиги "блаугранас" примут "Вильярреал" Унаи Эмери.
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Комментарии (16)
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
12.09.2020 в 17:30
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
12.09.2020 в 17:02
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-2
Spokoyno (Киев)
12.09.2020 в 16:07
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Algrab (Костопiль)
12.09.2020 в 16:46
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-3
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
12.09.2020 в 17:02
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Spokoyno (Киев)
12.09.2020 в 17:27
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magnumm (Шепетовка)
12.09.2020 в 16:51
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+2
-3
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
12.09.2020 в 17:04
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-1
Планетянин (О спорт, ты мир!)
12.09.2020 в 17:19
+1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.09.2020 в 17:27
0
0
Algrab (Костопiль)
12.09.2020 в 15:39
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.09.2020 в 15:33
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
12.09.2020 в 15:38
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
12.09.2020 в 15:08
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
12.09.2020 в 17:01
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