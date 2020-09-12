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Месси сохранил капитанскую повязку в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Подменять Лео будут Бускетс, Пике и Роберто

Месси сохранил капитанскую повязку в Барселоне
Новина українською

Лионель Месси сохранит статус капитана "Барселоны" на нынешний сезон, несмотря на разногласия с клубным руководством.

С заместителя Лео все также останется прежним: вице-капитанами команды третий сезон кряду будут Жерар Пике, Серхио Бускетс и Серхи Роберто.

"Барселона" начнет новый сезон 27 сентября. В рамках первого тура Ла Лиги "блаугранас" примут "Вильярреал" Унаи Эмери.

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В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Барселона Серхи Роберто Жерар Пике
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(1 голосов)
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Комментарии (16)
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
12.09.2020 в 17:30
А вообще это правило дурацкое.. Кто больше матчей сыграл.. Капитан это прежде всего лидер на поле, заводила, это не в бровь, а в глаз, это а наше тут стояло, это вставай страна огромная, а не носитель повязки. Как то так..
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0
0
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
12.09.2020 в 17:02
Из всех троих (Роберто не в счёт) Месси меньше всех Капитан. Лично мне так кааца..
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0
-2
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Spokoyno (Киев)
12.09.2020 в 16:07
Цікаво Інформація про Барселону, а лінійку сРЕАЛьні ексПЕРДи загидили Чи то у цих "нетрадиційних" вболівальники Мессі та Барси на кожну новину так видавати свої почуття які смердять на сто кілометрів.
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+3
-5
Algrab (Костопiль)
12.09.2020 в 16:46
Спокійно, паморок. Кожен має право на свою думку.
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+2
-3
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
12.09.2020 в 17:02
Дебил а ты думать можешь
+3
-1
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Spokoyno (Киев)
12.09.2020 в 17:27
Algrab якщо купка лайна для вас "думка" то ...
0
0
magnumm (Шепетовка)
12.09.2020 в 16:51
а когда инфа про Реал, то баСРЕлонские эксПИДРы из кАНАЛонии засирают ветку))) таке враження что у этих голубоватых болел на каждую новость про Реал - такая традиция свою ориентейшн показывать) и капает гной из ихних спермоприемников , что вонь на всю страну
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+2
-3
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
12.09.2020 в 17:04
Это от тебя вонь стоит, перхоть ты подзалупная
+2
-1
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
12.09.2020 в 17:19
Единственная здесь "новость" про Реал, это куда бы сплавить Бейла. Чего б и не зайти и не похвалить хорошего игрока Реала, беззлобно посмеяться и всего лишь написать "Красава Бейл!", спокойно и без срача. В отличие от мадридастов на ветках Барсы...
+1
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.09.2020 в 17:27
Спокійно, паморок из Шепетовки. Кожен має право на свою думку. Це тобі сказав алгрОб, той хто замість Катюхи обсуговує усіх.
0
0
Algrab (Костопiль)
12.09.2020 в 15:39
Цікаво. Людина, яка відкрито конфліктувала з клубом- капітан? Ну-ну...Спостерігаємо далі за цирком...
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+3
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.09.2020 в 15:33
Всё закономерно! В великой Барселоне есть многолетнее правило - Кто больше игр провёл за клуб, тот и капитан команды. И руководство, которое часто меняется, здесь ни при чём.
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+3
-4
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
12.09.2020 в 15:38
Як бачимо це правило недосконале
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+4
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
12.09.2020 в 15:08
Помойка в своєму репертуаріКарліто поклав лисого на команду, а його знов призначили капітанома може там просто немає з кого вибрати? Цікаво, а в Барсі є хоча б один футболіст, котрому не все рівно на команду? Щось не можу нікого згадатину раніше були Хаві, Іньєста, Пуйоль, а зараз одні пітушки залишились
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+3
-3
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
12.09.2020 в 15:16
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+1
-3
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
12.09.2020 в 17:01
Педрило себя предложи
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+2
-1


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