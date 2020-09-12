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У Диего Симеоне обнаружен COVID-19
Болезнь протекает без симптомов
Официальный сайт мадридского "Атлетико" сообщает, что главный тренер команды заразился коронавирусом.
Наставник "матрасников" вчера сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат.
Аргентинский специалист находится у себя дома в изоляции, симптомов у тренера не наблюдается.
Ранее, была информация, что Диего Коста и Сантьяго Ариас
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Источник:atleticodemadrid.com
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
13.09.2020 в 00:44
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