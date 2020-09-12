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У Диего Симеоне обнаружен COVID-19

Испания
(1 голосов)

Болезнь протекает без симптомов

У Диего Симеоне обнаружен COVID-19
Новина українською

Официальный сайт мадридского "Атлетико" сообщает, что главный тренер команды заразился коронавирусом.

Наставник "матрасников" вчера сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат.

Аргентинский специалист находится у себя дома в изоляции, симптомов у тренера не наблюдается.

Ранее, была информация, что Диего Коста и Сантьяго Ариас также заразились вирусом.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне коронавирус
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Источник:
atleticodemadrid.com
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Комментарии (1)
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
13.09.2020 в 00:44
Та ты шоо.. Уже бессимптомный макароновирус? Ну это же надо... Главное сидеть дома. Ну жиды и гонят.. А как узнали, шо заразился? Температуру померили? Или манту сделали?
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