У Диего Симеоне обнаружен COVID-19

Официальный сайт мадридского "Атлетико" сообщает, что главный тренер команды заразился коронавирусом.

Наставник "матрасников" вчера сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат.

Аргентинский специалист находится у себя дома в изоляции, симптомов у тренера не наблюдается.