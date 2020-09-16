СМИ: Месси может пропустить несколько матчей Барселоны

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси может пропустить три поединка "сине-гранатовых", об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

33-летнего капитана каталонцев могут вызвать на матчи национальной сборной Аргентины в рамках квалификации к ЧМ-2022. Если Месси согласится приехать в лагерь "альбиселесте", то обязан будет пройти двухнедельный карантин.

Чтобы сыграть за сборную Аргентины, Лионель должен будет вылететь за 14 дней до начала квалификации. Таким образом, он может пропустить матчи чемпионата Испании с "Вильярреалом", "Сельтой" и "Севильей". Напомним, аргентинцы сыграют с Эквадором 8 октября и с Боливией 13 октября.