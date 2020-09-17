Экс-форвард Шахтера перешел в бывшую команду Лунина

"Реал Овьедо" заключил соглашение с Анталияспором о приобретении бывшего форварда "Шахтера" Бланко Лещука. Игрок перейдет на правах аренды до 30 июня 2021 года с обязательной возможностью покупки в случае повышения.

Бланко Лещук хорошо знает Ла Лигу, ранее он защищал цвета "Малаги", где провел в общей сложности 39 игр, забил девять голов и сделал семь голевых передач.

После того как аргентинец пройдет медицинское обследование в Clínica Asturias в ближайшие дни состоится официальная презентация Бланшо Лещука.

Игрок не будет делать никаких заявлений до момента его официального оглашения.