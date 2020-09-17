  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Экс-форвард Шахтера перешел в бывшую команду Лунина
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-форвард Шахтера перешел в бывшую команду Лунина

Испания
(1 голосов)

Ранее он выступал за Малагу

Экс-форвард Шахтера перешел в бывшую команду Лунина
Новина українською

"Реал Овьедо" заключил соглашение с Анталияспором о приобретении бывшего форварда "Шахтера" Бланко Лещука. Игрок перейдет на правах аренды до 30 июня 2021 года с обязательной возможностью покупки в случае повышения.

Бланко Лещук хорошо знает Ла Лигу, ранее он защищал цвета "Малаги", где провел в общей сложности 39 игр, забил девять голов и сделал семь голевых передач.

После того как аргентинец пройдет медицинское обследование в Clínica Asturias в ближайшие дни состоится официальная презентация Бланшо Лещука.

Игрок не будет делать никаких заявлений до момента его официального оглашения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Густаво Бланко Лещук Реал (Овьедо)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Реал Овьедо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...