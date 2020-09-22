  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона согласовала контракт с защитником Норвича и предлагает пять миллионов за аренду
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона согласовала контракт с защитником Норвича и предлагает пять миллионов за аренду

Испания
(1 голосов)

Англичане хотят игрока продать

Барселона согласовала контракт с защитником Норвича и предлагает пять миллионов за аренду
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" продолжает вести переговоры с "Норвичем". Им интересен правый защитник Макс Ааронс.

Читайте такжеВылетевший из АПЛ Норвич отказался продавать защитника Барселоне за 20 млн

Последнее предложение вице-чемпиона Испании - аренда за пять миллионов. Английский клуб хочет продать футболиста и готов отпустить за 20 миллионов фунтов.

Отметим, что "Барселона" уже согласовала контракт с самим футболистом. В прошедшем сезоне Макс провел 40 матчей и отдал две голевые передачи.

В новом клубе Ааронс может заменить Нельсона Семеду, который отправится в АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Норвич Сити Макс Ааронс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
23.09.2020 в 00:49
Кто такой, почему не знаю?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...