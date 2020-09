Барселона согласовала контракт с защитником Норвича и предлагает пять миллионов за аренду

Каталонская "Барселона" продолжает вести переговоры с "Норвичем". Им интересен правый защитник Макс Ааронс.

Последнее предложение вице-чемпиона Испании - аренда за пять миллионов. Английский клуб хочет продать футболиста и готов отпустить за 20 миллионов фунтов.

Отметим, что "Барселона" уже согласовала контракт с самим футболистом. В прошедшем сезоне Макс провел 40 матчей и отдал две голевые передачи.

Norwich asking for £20+10 and would let him go on loan. #FCB only asked on Friday loan with no obligation. So no club agreement in place yet https://t.co/SkzznFYzfO