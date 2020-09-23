У хавбека Реала диагностирован коронавирус – прямо перед тестом он провел тренировку с партнерами

Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор заболел коронавирусной инфекцией. Как сообщает AS, после поездки сливочных на "Сан-Себастьян" в гости к "Реалу Сосьедаду" (0:0), хавбек "меренг" сдал положительный тест на COVID-19.

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Проблема заключается в том, что перед тем, как сдать тест, норвежец успел потренироваться с остальными футболистами "Реала" в общей группе. Теперь игрокам мадридской команды придется пройти внеплановую проверку на коронавирус.

Это второй случай заражения в стане испанского гранда – напомним, в конце июля COVID-19 был выявлен у Мариано. Эдегор уже ушел на самоизоляцию.