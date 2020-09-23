Луис Суарес нужен Атлетико. Барселоне же нужна более глубокая перестройка

Клуб "Барселона" уже давно нуждается в революции. Процессы, происходившие в середине структуры в последние годы, привели к позорным результатам главного актива клуба – футбольной команды "Барселона". Черту подвел разгром от "Баварии" 2:8 в Лиге чемпионов, но порвалось не там, где тонко. Если болельщики и авторитетные игроки требовали немедленной перестройки в менеджменте, читай – отставки Хосепа Бартомеу, то на выходе получили кадровые перестановки, связанные с уходом полезных игроков. Артуро Видаль стал первой ласточкой, Луис Суарес, очевидно, станет второй.

Чилиец давно славится своими "подвигами" за пределами поля. Своим пьяным выступлением в Инстаграм во время отпуска он лишь напомнил общественности о своем характере дебошира-забияки. Впрочем, несмотря на это, чилиец был полезным для "Барселоны" на футбольном прямоугольнике. В прошлом сезоне он принял участие в 33-х матчах чемпионата и забил восемь голов. Но важно даже не это. Важно взаимодействие с Лионелем Месси, который не позволял "Барселоне" опуститься еще ниже. Артуро Видаль качественно подыгрывал аргентинцу, став едва ли не самым удобным партнером для него на поле. Когда "Барселона" мучилась с "Валенсией" (поражение 0:2), то именно выход Артуро Видаля на замену в начале второго тайма напомнил болельщикам "блаугранас", что футбол – это командная игра, а не театр одного актера с фамилией Месси. Особенно разительно контрастировала игра Видаля с футболом, который показывал новичок Антуан Гризманн. Тот мог за матч отдать на Месси четыре передачи, да и те у углового флажка.

Однако расставание с Видалем не является для болельщиков "Барселоны" сентиментальным моментом. Игрок полезный, но чужой. На протяжении своей карьеры он поиграл уже в трех топ-чемпионатах, всегда был на виду и не скрывал своей страсти к роскошной жизни. Дружба с Месси – это одно, а хранение традиций клуба – другое. Куда болезненнее по самолюбию бьет уход Луиса Суареса. Если Месси является символом новейшей истории "Барселоны", то Луис Суарес отображал собой традиции клуба "постгвардиоловской" эпохи.

Суарес и "Барселона" много дали друг другу. Уругваец уходит из клуба, будучи третьим в списке лучших бомбардиров "блаугранас" за всю историю после Лионеля Месси (634 гола) и Сезара Родригеса (230 голов). А его средняя результативность в 29 голов за сезон не стала бы реальностью без командной поддержки "блаугранас". В течение четырнадцати лет, на протяжении которых он выступает в Европе, Суарес забил 406 голов в 612-и матчах.

В "Барселоне" он забил 198 голов в 283-х матчах, окончательно прописавшись в когорте топ-бомбардиров континента. Тридцать и больше тридцати голов за сезон он забивал и в "Ливерпуле ", но именно в "Барсе" достиг показателей, подвластных лишь избранным. 59 голов в 53-х матчах "Барселоны" в сезоне 2015/16 стали бомбардирский вершиной его карьеры. Свой первый сезон на "Камп Ноу" он закончил с 25-ю голами в 43-х матчах и с тех пор только прогрессировал.

Вплоть до сезона 2018/19, когда едва ли не впервые в карьере Суарес столкнулся с таким понятием как спад. Он едва дотянул до отметки в тех же 25 голов за сезон, большинство из которых – на внутренней арене. В Лиге чемпионов он забивал мало, а моментов порол много, подставляя себя под критику со стороны специалистов и журналистов.

Последний сезон вообще выдался скомканным, но не только из-за коронавируса. Еще до карантина Суарес был травмирован, поэтому в итоге провел лишь 36 матчей и забил 21 гол. Забивал уже он не чаще, чем транжирил убойные шансы. Статус топ-бомбардира уругваец удерживал лишь благодаря тому, КАК забивались его немногочисленные (как для такого уровня) голы.

Рональд Куман не видит для него будущего в своей "Барселоне". Смутил не сам факт тренерского решения, а то, как об этом решении узнал футболист – то ли по факсу, то ли по телефону. И это в разгар истории, когда о своем желании уйти из команды объявил Лионель Месси. Лео – интроверт, поэтому для него важны дружеские отношения с партнерами. С Суаресом в коллективе у него была едва ли не самая тесная связь.

В конце концов, Месси остался, но будет ли выкладываться на поле после всей этой эпопеи, в которой уход Суареса занимает видное место – вопрос актуальный. По сути, аргентинец растоптал собственное желание, не сумев урегулировать свой уход юридически. А клуб еще и растоптал его ценности, лишив аргентинца двух товарищей (Суарес и Видаль), работа бок о бок с которыми успокаивала Месси в этом царстве беспорядка под названием "Барселона".

Уход Суареса ярко демонстрирует то, что сейчас в "Барселоне" происходит не масштабная перестройка, а косметический ремонт. Рональд Куман почти сразу после прихода объявил свое решение относительно уругвайца, хотя сам "El Pistolero" еще два дня назад ничего не знал о своем будущем. Он тренировался с командой, не попрощался с партнерами и даже не освободил шкафчик в раздевалке. Переход в "Ювентус" сорвался, а с "Атлетико" Бартомеу сначала не хотел иметь дело, потому что не желал усиливать конкурента. Однако необходимость разгрузить зарплатную ведомость на 15 млн. евро за счет игрока, который не нужен главному тренеру, взяла свое.

"Атлетико" нужен такой футболист. Они берут его бесплатно, но подписались под документом, предусматривающим выплату бонусов (2-3 млн. евро). Суарес, по мнению Диего Симеоне, должен решить проблему команды с забивным нападающим. В прошлом сезоне лучшим бомбардиром "Атлетико" стал Альваро Мората с шестнадцатью голами во всех турнирах – это худший показатель лучшего бомбардира "матрасников" с 1999-го года. Со средним показателем в 29 голов за сезон Суарес способен забивать больше. Даже если будет травмироваться. Даже если будет реализовывать один момент из трех-четырех в матче.

А еще он как минимум дважды за сезон может пересечься с "Барселоной" и доказать ей, что решение избавиться от него – не признак перестройки, а лишь поверхностное улаживание шероховатостей.