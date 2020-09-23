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Сдали тесты еще раз: пресс-служба Реала разъяснила ситуацию с COVID-19 у Эдегора и других игроков
Все в порядке?
Все исполнители, представители тренерского штаба и персонала первой команды мадридского "Реала" сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Как сообщает пресс-служба "меренг", все они отрицательные, инфицированных в клубе нет.
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Напомним, ранее издание AS сообщило, что хавбек "сливочных" Мартин Эдегор заболел коронавирусом.
Отметим, что уже 26 сентября мадридский "Реал" сыграет с "Бетисом" на выезде в рамках 3-го тура Ла Лиги.
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Источник:Real Madrid
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