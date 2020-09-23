На Эль-Классико без тер Штегена. Восстановления вратаря Барселоны затягивается

Основной вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген после окончания прошлого сезона перенес операцию. Из-за неё он должен будет пропустить долгий срок.

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Ожидалось, что он вернется в конце октября и сможет сыграть против "Реала" в Эль-Классико. Главный матч сезона должен состояться 25-го октября.

Однако, по данным AS, маловероятно, что немецкий голкипер будет готов к этому сроку. Его восстановления затягивается и он будет вынужден пропустить несколько недель дополнительно.

Вероятно, что место тер Штегена будет занимать бразилец Нето.