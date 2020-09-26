Марсело пропустит матч с Бетисом

Вингбек "Реала" Марсело пропустит сегодняшний матч с "Бетисом" в рамках 3-го тура Ла Лиги.

32-летний бразилец не полетел с командой в Севилью, несмотря на то, что попал в заявку на игру.

Марсело испытывает дискомфорт в спине, поэтому ветерана клуба решили поберечь.

Сегодняшний матч стартует в 22.00.