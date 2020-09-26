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Марсело пропустит матч с Бетисом

Испания
(1 голосов)

Бразилец получил травму

Марсело пропустит матч с Бетисом
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Вингбек "Реала" Марсело пропустит сегодняшний матч с "Бетисом" в рамках 3-го тура Ла Лиги.

32-летний бразилец не полетел с командой в Севилью, несмотря на то, что попал в заявку на игру.

Марсело испытывает дискомфорт в спине, поэтому ветерана клуба решили поберечь.

Сегодняшний матч стартует в 22.00.

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В статье: Марсело Реал (Мадрид)
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