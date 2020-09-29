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Барселона не готова платить за Депая больше 20 миллионов евро

Испания
(1 голосов)

Но французы хотят 25 миллионов евро

Барселона не готова платить за Депая больше 20 миллионов евро
Новина українською

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай продолжает входить в круг интересов "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцев не устраивает сумма трансфера за 26-летнего голландца. Французы требуют у "Барселоны" 25 миллионов евро, в то время как руководство сине-гранатовых не готово платить больше 20 миллионов, мотивируя это тем, что у Депая через год заканчивается контракт.

В прошлом сезоне Депай провел 22 матча и забил 15 голов. Больше полугода Депай пропустил из-за травмы.

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В статье: Лион Барселона Мемфис Депай Олимпик (Лион)
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
29.09.2020 в 18:16
Бо бабосіків у барсілони нєма...
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