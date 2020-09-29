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Барселона не готова платить за Депая больше 20 миллионов евро
Но французы хотят 25 миллионов евро
Нападающий "Лиона" Мемфис Депай продолжает входить в круг интересов "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонцев не устраивает сумма трансфера за 26-летнего голландца. Французы требуют у "Барселоны" 25 миллионов евро, в то время как руководство сине-гранатовых не готово платить больше 20 миллионов, мотивируя это тем, что у Депая через год заканчивается контракт.
В прошлом сезоне Депай провел 22 матча и забил 15 голов. Больше полугода Депай пропустил из-за травмы.
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29.09.2020 в 18:16
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