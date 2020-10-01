Зидан: Уход Йовича? До конца трансферного окна может произойти все что угодно

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался исключить возможность трансфера форварда "сливочных" Луки Йовича в другой клуб. Цитирует французского специалиста испанское издание Marca.

"Я не могу ничего подтвердить до 5 октября. Лука Йович – игрок мадридского "Реала". Я решаю все эти вопросы, точка. Вы можете обсуждать слухи – да , действительно, случиться может все что угодно ".

"Азар? Он в порядке, если не брать во внимание травму. Тяжело сказать, сколько он будет отсутствовать. Характер его повреждения мышечный – Эден раздражен, ведь раньше с ним все было в порядке".