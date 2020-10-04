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Барселона - Севилья. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Барселона - Севилья: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.10.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Барселона - Севилья. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Для "Севильи" начало сезона выдалось непростым, но команда держит темп благодаря воле к победам и характеру. Эти качества точно понадобятся подопечным Лопетеги на "Камп Ноу", ведь "Барселоны" сейчас очень опасна.

Матч состоится 04.10.2020 в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Барселона" - "Севилья" благодаря сигналу MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн. в месяц.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Севилья (Испания)
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