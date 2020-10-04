Барселона - Севилья. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Для "Севильи" начало сезона выдалось непростым, но команда держит темп благодаря воле к победам и характеру. Эти качества точно понадобятся подопечным Лопетеги на "Камп Ноу", ведь "Барселоны" сейчас очень опасна.

Матч состоится 04.10.2020 в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Барселона" - "Севилья" благодаря сигналу MEGOGO.

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