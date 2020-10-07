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С мыслями о Мбаппе. Реал впервые за 40 лет не подписал новичка в трансферное окно

Испания
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У президента "сливочных" есть четка цель

С мыслями о Мбаппе. Реал впервые за 40 лет не подписал новичка в трансферное окно
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" не совершил ни одного подписания за трансферное окно впервые с 1980-го года. Летом и осенью клуб работал только над продажами.

Из-за кризиса "сливочные" отпустили Гарет Бэйла, Хамеса Родригеса, Серхио Регилона, Ашрафа Хакими и Оскара Родригеса. За них они получили порядка 85 миллионов. Клуб сейчас преследует четкую цель.

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Президент "Реала" давно мечтает о Килиана Мбаппе. Контракт форварда с "ПСЖ" истекает в 2022-м году и мадридский клуб следующим летом пойдет в атаку. Они готовы будут выложить за француза порядка 200 миллионов (трансфер+зарплата).

Помимо этого, "сливочные" также попытаются подписать полузащитника "Ренна".

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Mundo Deportivo

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