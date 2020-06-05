Реал предложит 60-70 млн евро за 17-летнего хавбека Ренна

"Реал" активизировал переговоры по юному таланту "Ренна" Эдуарду Камавинге и почти уговорил его на переезд в Мадрид, сообщают в один голос французская RMC и испанская AS.

Ожидается, что официальное предложение по опорнику будет сделано через пару недель, а сумма будет колебаться в районе 60-70 млн евро.

Инициатором сделки пресса называет лично тренера "Сливочных" Зинедина Зидана, который пристально следил за Камавингой после его феерического выступления против "ПСЖ" в августе 2019-го.

Ситуацию усложняет нежелание собственников "Ренна", семьи Пино, продавать Камавингу этим летом. В Бретани рассчитывают придержать парня еще на сезон-два, чтобы выручить больше денег. Но источник, близкий к руководству "Реала", сообщил AS, что клуб не намерен ждать, пока стоимость хавбека перевалит за 100 млн, и будет действовать сейчас.

Эдуарду Камавинга в текущем сезоне сыграл 36 матчей за "Ренн" во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. В Лиге 1-2019/20 тинэйджер стал лучшим по количеству отборов за игру (4,2). Его контракт с бретонцами рассчитан до середины 2022-го.

Ранее интерес к Камавинге приписывали "Ювентусу", "Милану", "РБ Лейпциг", "МЮ" и "ПСЖ".