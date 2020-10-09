Куман: Мы пытались совершить пару трансферов, но мне нравится состав Барселоны

Наставник "Барселоны" Рональд Куман, в интервью официальной пресс-службе, оценил текущий состав своего клуба.

"Мне нравится текущий состав. Да, мы пытались совершить несколько трансферов, чтобы его улучшить, но у нас не все получалось. Много зависило от финансовой стороны. Нужно принять состав, который есть и много работать.

Схема игры? С нынешним подбором лучше всего подойдет 4-2-3-1. Именно такая схема сейчас идеальна и поможет нам добиться результата", - заявил голландский специалист.

При Кумане каталонцы провели три матча - две победы и одна ничья.