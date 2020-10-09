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Куман: Мы пытались совершить пару трансферов, но мне нравится состав Барселоны
Голландец готов работать с нынешним набором игроков
Наставник "Барселоны" Рональд Куман, в интервью официальной пресс-службе, оценил текущий состав своего клуба.
"Мне нравится текущий состав. Да, мы пытались совершить несколько трансферов, чтобы его улучшить, но у нас не все получалось. Много зависило от финансовой стороны. Нужно принять состав, который есть и много работать.
Схема игры? С нынешним подбором лучше всего подойдет 4-2-3-1. Именно такая схема сейчас идеальна и поможет нам добиться результата", - заявил голландский специалист.
При Кумане каталонцы провели три матча - две победы и одна ничья.
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