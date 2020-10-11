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Коутиньо: Я вернулся в Барсу с большим желанием. Должен посвятить себя работе
Бразилец рассказал, что должен работать в плане физики
Атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
"Я вернулся в Испанию в "Барселону" с большим желанием, чтобы все было хорошо. Того же я хочу в сборной Бразилии – при каждой возможности проводить отличные матчи, отдавая все силы команде.
В "Баварии" я многое узнал о работе, потому что они очень интенсивно тренируются. Естественным следствием стала эволюция в плане физики. У меня уже был такой образ мышления, но теперь я должен посвятить себя работе в три или четыре раза больше, чем обычно, чтобы преуспеть", – рассказал Коутиньо.
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