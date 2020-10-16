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Хетафе - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Хетафе - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.10.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Хетафе - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" – пятая в турнирной таблице, однако по потерянным очкам каталонцы не уступают лидеру "Реала". Важно, впрочем, не допустить осечки на поле "Хетафе". Команда Бордаласа – опасный оппонент, хотя для "Барселоны" довольно удобный.

Матч состоится 17-го октября 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – на платформе MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

Где еще смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча "Хетафе" - "Барселона"?

  • Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
  • Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS en Español;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
  • Венгрия - Spíler2;
  • Испания - Movistar Laliga 3, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar +
  • Великобритания - LaLigaTV, Premier Player HD.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Где смотреть футбол Хетафе (Испания)
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