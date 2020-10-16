Хетафе - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" – пятая в турнирной таблице, однако по потерянным очкам каталонцы не уступают лидеру "Реала". Важно, впрочем, не допустить осечки на поле "Хетафе". Команда Бордаласа – опасный оппонент, хотя для "Барселоны" довольно удобный.

Матч состоится 17-го октября 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – на платформе MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.

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