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Хетафе - Барселона. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Хетафе - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.10.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" – пятая в турнирной таблице, однако по потерянным очкам каталонцы не уступают лидеру "Реала". Важно, впрочем, не допустить осечки на поле "Хетафе". Команда Бордаласа – опасный оппонент, хотя для "Барселоны" довольно удобный.
Матч состоится 17-го октября 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – на платформе MEGOGO.
Текстовая онлайн трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>.
Где еще смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча "Хетафе" - "Барселона"?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS en Español;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
- Венгрия - Spíler2;
- Испания - Movistar Laliga 3, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar +
- Великобритания - LaLigaTV, Premier Player HD.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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