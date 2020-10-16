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Почти не пропускал. Тибо Куртуа - лучший игрок Реала в сентябре
Лунину будет тяжело
Мадридский "Реал" подвел итоги сентября, назвав имя лучшего футболиста. Им стал основной вратарь команды Тибо Куртуа.
В первом осеннем месяце бельгиец провел от звонка до звонка три матча, не пропустив в двух из них. "Бетис" смог забить дважды, однако особой вины Тибо в этом нет.
Куртуа последние полгода проводит на высочайшем уровне, а в прошлом сезоне пропустил лишь 32 гола в 43-х матчах. Его трансферная стоимость выросла до 75-ти миллионов евро.
???? Thibaut Courtois has been named Mahou Cinco Estrellas' Real Madrid September Player of the Month. #HalaMadrid pic.twitter.com/fxK1HwUzse— RMOnly (@ReaIMadridOnly) October 16, 2020
Отметим, что второй вратарь "Реала" на данный момент - украинец Андрей Лунин.
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