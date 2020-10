Почти не пропускал. Тибо Куртуа - лучший игрок Реала в сентябре

Мадридский "Реал" подвел итоги сентября, назвав имя лучшего футболиста. Им стал основной вратарь команды Тибо Куртуа.

В первом осеннем месяце бельгиец провел от звонка до звонка три матча, не пропустив в двух из них. "Бетис" смог забить дважды, однако особой вины Тибо в этом нет.

Куртуа последние полгода проводит на высочайшем уровне, а в прошлом сезоне пропустил лишь 32 гола в 43-х матчах. Его трансферная стоимость выросла до 75-ти миллионов евро.

???? Thibaut Courtois has been named Mahou Cinco Estrellas' Real Madrid September Player of the Month. #HalaMadrid pic.twitter.com/fxK1HwUzse