Куман: Футбольный интеллект Месси развит на максимальном уровне

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями насчет Лионеля Месси.

- Теперь вы работаете с Месси каждый день. Как вы видите, что он лучший в мире?

- У него фантастический взгляд на вещи. Это умный футболист, его техника идеальна. Он в самый-самый последний момент принимает решение, владея мячом, ему хватает на это доли секунды. Когда мы работаем над передачами и ударами на тренировках, Алфред Схройдер (ассистент Кумана - прим.) объясняет задание на смеси испанского и английского. Затем я могу что-то еще добавить на испанском. Но Месси это не нужно, он моментально видит самую суть. Я бы сказал, что его футбольный интеллект развит на максимальном уровне.

- Был ли у вас изначально план "Барсы" с Месси и без него? Если бы он ушел, то вы бы избрали иной стиль? Может, с Вейналдумом в роли "десятки"?

- Свои идеи я оставлю при себе. Если бы Месси ушел, то мы бы оказались в совершенно иной ситуации. Наш интерес к Вейналдуму в любом случае не был связан с этим. Если говорить в общем, то думаю, что наша команда могла бы использовать глубину, особенно при игре без мяча. Джини Вейналдум отлично чувствует пространство, он невероятно хорошо умеет добираться до ворот из полузащиты. Он может действительно дать что-то новое команде. Но из-за финансовой ситуации в клубе его позиция была для нас менее приоритетной, чем позиция правого защитника и нападающего, - сказал Куман.