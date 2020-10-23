Примера. 7-й тур. Валенсия бита Эльче

"Валенсия" проиграла третий матч подряд. В шести последних поединках у команды Хави Грасия только одна победа. Но тренер в этой ситуации - только заложник обстоятельств.

Проблемы в структуре клуба оставляют отпечаток на игре. "Валенсия" сейчас - безыдейная команда. Сегодня на поле "Эльче" это четко бросалось в глаза. Команда держала мяч, но динамики и движения не хватало. Не хватало изобретательности, что развязывало руки и ноги игрокам "Эльче". Хозяева за весь матч нанесли лишь два удара в створ, но оба стали результативными. И оба в первом тайме (отмечаем гол-красавец Хосана Фернандеса).

Во втором тайме "Валенсия" давила, но выдавила из себя лишь один гол. Финальный штурм, организованный "летучими мышами", был таким же безыдейным, как большинство действий раньше.

"Эльче" с матчем в запасе - в топ-5 турнирной таблицы, "Валенсия" близко к зоне вылета.

Эльче. Мануэл Мартинес Валеро

"Эльче" - "Валенсия" 2:1

Голы: Хосан Фернандес 19, Фидель Чавес 37 - Антонио Латорре 74

"Эльче": Эдгар Бадия, Иван Марконе, Гонсало Верду, Пере Милья, Рауль Гути (Оменук Мфулю 90+1), Фидель Чавес, Хосан Фернандес (Дани Кальво 90+4), Антонио Барраган, Джейсон Лукуми (Тете Моренте 46), Эмилиано Ригони (Юссуф Коне 63), Хосема Санчес

"Валенсия": Хауме Доменек, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Гонсалу Гуэдеш (Ману Вальехо 68), Кевин Гамейро, Муктар Дьякаби (Уго Санмартин 60), Хосе Луис Гайя (Ли Кан Ин 68), Даниэль Васс (Урош Рачич 86), Юнус Муса (Давид Хасон 86), Антонио Латорре, Карлос Солер

Предупреждения: Рауль Гути 77, Фидель Чавес 89, Антонио Барраган 90+3 - Габриэл Паулиста 45, Антонио Латорре 90+5