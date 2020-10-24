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Куртуа: Победа над Барсой придаст нам уверенности в своих силах
Вратарь "сливочных" подвел итоги победы в "эль класико"
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал победу над каталонской "Барселоной" в рамках 7-го тура Ла Лиги.
"У нас была сложная неделя. Думаю, мы провели хороший матч. В этой футболке нужно биться в каждой игре.
Мы выходили на эту встречу после двух плохих матчей (прим. - поражения от "Кадиса" и "Шахтера") и очень хотели добиться победы. Мы много передвигались по полю. Эта победа придаст нам уверенности в своих силах", - рассказал бельгиец.
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Источник:As
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