  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куртуа: Победа над Барсой придаст нам уверенности в своих силах
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа: Победа над Барсой придаст нам уверенности в своих силах

Испания
(1 голосов)

Вратарь "сливочных" подвел итоги победы в "эль класико"

Куртуа: Победа над Барсой придаст нам уверенности в своих силах
Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал победу над каталонской "Барселоной" в рамках 7-го тура Ла Лиги.

"У нас была сложная неделя. Думаю, мы провели хороший матч. В этой футболке нужно биться в каждой игре.

Мы выходили на эту встречу после двух плохих матчей (прим. - поражения от "Кадиса" и "Шахтера") и очень хотели добиться победы. Мы много передвигались по полю. Эта победа придаст нам уверенности в своих силах", - рассказал бельгиец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эль Класико Барселона Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ла Лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...