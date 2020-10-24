Куртуа: Победа над Барсой придаст нам уверенности в своих силах

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал победу над каталонской "Барселоной" в рамках 7-го тура Ла Лиги.

"У нас была сложная неделя. Думаю, мы провели хороший матч. В этой футболке нужно биться в каждой игре.

Мы выходили на эту встречу после двух плохих матчей (прим. - поражения от "Кадиса" и "Шахтера") и очень хотели добиться победы. Мы много передвигались по полю. Эта победа придаст нам уверенности в своих силах", - рассказал бельгиец.