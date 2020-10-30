  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Долгожданное возвращение. Азар впервые в сезоне попал в заявку на матч Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Долгожданное возвращение. Азар впервые в сезоне попал в заявку на матч Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Есть еще шанс заиграть?

Долгожданное возвращение. Азар впервые в сезоне попал в заявку на матч Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Эден Азар восстановился от очередной травмы и уже успел сыграть в матче Лиги Чемпионов. Пришло время совершить камбэк и в Ла Лиге.

Читайте такжеБоруссия Менхенгладбах - Реал 2:2. Мадрид вытащил себя за волосы из болота

Бельгийский вингер попал в заявку на игру против "Уэски" - впервые в этом испанском сезоне. Также на своем месте украинец Андрей Лунин.

После шести сыгранных матчей команда Зидана занимает второе место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...