Испания
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Долгожданное возвращение. Азар впервые в сезоне попал в заявку на матч Ла Лиги
Есть еще шанс заиграть?
Эден Азар восстановился от очередной травмы и уже успел сыграть в матче Лиги Чемпионов. Пришло время совершить камбэк и в Ла Лиге.
Бельгийский вингер попал в заявку на игру против "Уэски" - впервые в этом испанском сезоне. Также на своем месте украинец Андрей Лунин.
????✅ ¡Estos son los 22 jugadores convocados para enfrentarnos a la @SDHuesca!@CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/SHMC5BZQuA— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 30, 2020
После шести сыгранных матчей команда Зидана занимает второе место.
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