Долгожданное возвращение. Азар впервые в сезоне попал в заявку на матч Ла Лиги

Эден Азар восстановился от очередной травмы и уже успел сыграть в матче Лиги Чемпионов. Пришло время совершить камбэк и в Ла Лиге.

Бельгийский вингер попал в заявку на игру против "Уэски" - впервые в этом испанском сезоне. Также на своем месте украинец Андрей Лунин.

После шести сыгранных матчей команда Зидана занимает второе место.