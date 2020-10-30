Реал рассматривает трансфер Дибалы - мадридцы готовы отдать Ювентусу испанского полузащитника

Мадридский "Реал" не потерял интерес к Пауло Дибале. Об этом сообщает Calciomercato.

Трансфер, если он все-таки случится, намечен на лето 2021-го года. Чтобы сбить цену на игрока, "сливочные" готовы отпустить в Италию Иско. Туринский клуб интересуется полузащитником.

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Отметим, что Дибала долгое время не может продлить контракт с "Ювентусом".