Дани Алвес: Я хотел вернуться в Барселону, но у каталонцев не хватило яиц признать свою ошибку

Экс-защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес выступил с критикой в адрес каталонского клуба. Цитирует Дани EsportsRAC1 и Goal.com. Напомним, Алвес выступал за "сине-гранатовых" с 2008-го по 2016 год. Сейчас он защищает цвета "Сан-Паулу".

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"Я говорил боссам, что могу вернуться, я хотел этого. Я ушел в "Ювентус", чтобы доказать, что по-прежнему нахожусь на хорошем уровне. Каталонцы нуждались во мне, но у них не хватило яиц признать свою ошибку в отношении меня. Если бы они относились ко мне так, как я думал, что того заслуживаю, то даже сегодня я бы продолжал играть за "Барсу" – люблю этот клуб".

"Какой совет я могу дать Десту? Все просто – отдай мяч Месси. У Сержиньо много классных качеств, у него большие шансы на успех в "Барселоне", но я не люблю сравнивать. К примеру, я и Кафу – это не имеет смысла".