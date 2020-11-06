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Дани Алвес: Я хотел вернуться в Барселону, но у каталонцев не хватило яиц признать свою ошибку

Испания
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Громкое заявление бразильца

Дани Алвес: Я хотел вернуться в Барселону, но у каталонцев не хватило яиц признать свою ошибку
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Экс-защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес выступил с критикой в адрес каталонского клуба. Цитирует Дани EsportsRAC1 и Goal.com. Напомним, Алвес выступал за "сине-гранатовых" с 2008-го по 2016 год. Сейчас он защищает цвета "Сан-Паулу".

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"Я говорил боссам, что могу вернуться, я хотел этого. Я ушел в "Ювентус", чтобы доказать, что по-прежнему нахожусь на хорошем уровне. Каталонцы нуждались во мне, но у них не хватило яиц признать свою ошибку в отношении меня. Если бы они относились ко мне так, как я думал, что того заслуживаю, то даже сегодня я бы продолжал играть за "Барсу" – люблю этот клуб".

"Какой совет я могу дать Десту? Все просто – отдай мяч Месси. У Сержиньо много классных качеств, у него большие шансы на успех в "Барселоне", но я не люблю сравнивать. К примеру, я и Кафу – это не имеет смысла".

"Проблема клуба в том, что теперь они хотят заниматься только коммерцией, покупать и продавать игроков. Обычно в таких случаях вы теряете свою индивидуальность".

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В статье: Барселона Дани Алвес Дани Алвеш Сержиньо Дест
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Источник:
Goal.com

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