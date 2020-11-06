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Дани Алвес: Я хотел вернуться в Барселону, но у каталонцев не хватило яиц признать свою ошибку
Громкое заявление бразильца
Экс-защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес выступил с критикой в адрес каталонского клуба. Цитирует Дани EsportsRAC1 и Goal.com. Напомним, Алвес выступал за "сине-гранатовых" с 2008-го по 2016 год. Сейчас он защищает цвета "Сан-Паулу".
"Я говорил боссам, что могу вернуться, я хотел этого. Я ушел в "Ювентус", чтобы доказать, что по-прежнему нахожусь на хорошем уровне. Каталонцы нуждались во мне, но у них не хватило яиц признать свою ошибку в отношении меня. Если бы они относились ко мне так, как я думал, что того заслуживаю, то даже сегодня я бы продолжал играть за "Барсу" – люблю этот клуб".
"Какой совет я могу дать Десту? Все просто – отдай мяч Месси. У Сержиньо много классных качеств, у него большие шансы на успех в "Барселоне", но я не люблю сравнивать. К примеру, я и Кафу – это не имеет смысла".
"Проблема клуба в том, что теперь они хотят заниматься только коммерцией, покупать и продавать игроков. Обычно в таких случаях вы теряете свою индивидуальность".
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