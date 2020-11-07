Испания
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Месси впервые за год начнет матч в запасе Барселоны
Лионеля беспокоит лодыжка
В матче 9-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" примет "Бетис". Начало встречи - 17:15.
"Сине-гранатовые" обьявили свой стартовый состав на этот поединок. Примечательно, что капитан "блауграны" Лионель Месси начнет эту встречу на скамейке запасных. Последний раз такое случалось в сентябре 2019-го года - тогда аргентинец вышел на замену в гостевом матче Ла Лиги против "Гранады".
Испанские СМИ сообщают, что 33-летнего форварда беспокоит лодыжка.
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