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Месси впервые за год начнет матч в запасе Барселоны

Испания
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Лионеля беспокоит лодыжка

Месси впервые за год начнет матч в запасе Барселоны
Новина українською

В матче 9-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" примет "Бетис". Начало встречи - 17:15.

"Сине-гранатовые" обьявили свой стартовый состав на этот поединок. Примечательно, что капитан "блауграны" Лионель Месси начнет эту встречу на скамейке запасных. Последний раз такое случалось в сентябре 2019-го года - тогда аргентинец вышел на замену в гостевом матче Ла Лиги против "Гранады".

Испанские СМИ сообщают, что 33-летнего форварда беспокоит лодыжка.

Месси впервые за год начнет матч в запасе Барселоны - изображение 1
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В статье: Лионель Месси Барселона Бетис (Севилья) Ла Лига
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