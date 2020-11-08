  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико уже не тот? Суарес и Феликс лидируют в гонке бомбардиров Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико уже не тот? Суарес и Феликс лидируют в гонке бомбардиров Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Мадридцы выдали очередной яркий матч в субботу

Атлетико уже не тот? Суарес и Феликс лидируют в гонке бомбардиров Ла Лиги
Новина українською

"Атлетико" разгромил "Кадис" (4:0) в матче 9-го тура Ла Лиги. Жоау Феликс отметился дублем во вчерашнем поединке, еще один мяч на свой счёт записал уругваец Луис Суарес.

Таким образом Феликс (7 матчей) и Суарес (6 игр) возглавили гонку бомбардиров в чемпионате Испании, имея на своём счету по 5 забитых голов в чемпионате.

Вместе с ними на первом месте расположился также плеймейкер "Реал Сосьедада" Микель Ойарсабаль (8 матчей, 3 пенальти).

Больше "Атлетико" в этом году забил лишь "Реал Сосьедад", однако у "матрасников" лучшая разница мяче (17:2). Именно благодаря этому показателю мадридцы и лидируют в Ла Лиге с 17 очками после 7 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Микель Оярсабаль Жоау Фелиш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...