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Атлетико уже не тот? Суарес и Феликс лидируют в гонке бомбардиров Ла Лиги
Мадридцы выдали очередной яркий матч в субботу
"Атлетико" разгромил "Кадис" (4:0) в матче 9-го тура Ла Лиги. Жоау Феликс отметился дублем во вчерашнем поединке, еще один мяч на свой счёт записал уругваец Луис Суарес.
Таким образом Феликс (7 матчей) и Суарес (6 игр) возглавили гонку бомбардиров в чемпионате Испании, имея на своём счету по 5 забитых голов в чемпионате.
Вместе с ними на первом месте расположился также плеймейкер "Реал Сосьедада" Микель Ойарсабаль (8 матчей, 3 пенальти).
Больше "Атлетико" в этом году забил лишь "Реал Сосьедад", однако у "матрасников" лучшая разница мяче (17:2). Именно благодаря этому показателю мадридцы и лидируют в Ла Лиге с 17 очками после 7 матчей.
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