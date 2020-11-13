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33 миллиона за лояльность. Месси получит от Барселоны солидный бонус летом
А ведь каталонцы сейчас в кризисе
Ближайшим летом Лео Месси получит солидный бонус от каталонской "Барселоны". Об этом сообщает ESPN.
По их данным, в его контракте прописан бонус за лояльность, который равен 66 миллионам евро. Первую часть аргентинец получил в прошлый февраль, остальное будет выплачено летом.
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Что интересно, это не первый подобный случай в "Барселоне". Ранее, при подписании контракта, бонус за лояльность также был прописан в сделках Хави и Иньесты.
Отметим, что летом 2021-го года контракт Месси заканчивается.
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