33 миллиона за лояльность. Месси получит от Барселоны солидный бонус летом

Ближайшим летом Лео Месси получит солидный бонус от каталонской "Барселоны". Об этом сообщает ESPN.

По их данным, в его контракте прописан бонус за лояльность, который равен 66 миллионам евро. Первую часть аргентинец получил в прошлый февраль, остальное будет выплачено летом.

Что интересно, это не первый подобный случай в "Барселоне". Ранее, при подписании контракта, бонус за лояльность также был прописан в сделках Хави и Иньесты.

Отметим, что летом 2021-го года контракт Месси заканчивается.