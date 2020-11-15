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Кассано: Почему Барса выбросила Суареса? Луис забил 350 голов за 6 лет
Итальянец не понимает решения каталонцев
Экс-нападающий сборной Италии и "Реала" Антонио Кассано поделился мыслями насчет перехода Луиса Суареса из каталонской "Барселоны" в мадридский "Атлетико".
"Мне кажется безумным то, что "Барселона" позволила ему уйти. Он забил 350 голов за 6 лет, я не понимаю, почему его вышвырнули из клуба. А теперь им приходится ставить Гризманна на позицию центрального нападающего", - рассказал Кассано.
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Источник:As
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15.11.2020 в 21:50
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