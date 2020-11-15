Кассано: Почему Барса выбросила Суареса? Луис забил 350 голов за 6 лет

Экс-нападающий сборной Италии и "Реала" Антонио Кассано поделился мыслями насчет перехода Луиса Суареса из каталонской "Барселоны" в мадридский "Атлетико".

"Мне кажется безумным то, что "Барселона" позволила ему уйти. Он забил 350 голов за 6 лет, я не понимаю, почему его вышвырнули из клуба. А теперь им приходится ставить Гризманна на позицию центрального нападающего", - рассказал Кассано.