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Кассано: Почему Барса выбросила Суареса? Луис забил 350 голов за 6 лет

Испания
(2 голосов)

Итальянец не понимает решения каталонцев

Кассано: Почему Барса выбросила Суареса? Луис забил 350 голов за 6 лет
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Экс-нападающий сборной Италии и "Реала" Антонио Кассано поделился мыслями насчет перехода Луиса Суареса из каталонской "Барселоны" в мадридский "Атлетико".

"Мне кажется безумным то, что "Барселона" позволила ему уйти. Он забил 350 голов за 6 лет, я не понимаю, почему его вышвырнули из клуба. А теперь им приходится ставить Гризманна на позицию центрального нападающего", - рассказал Кассано.

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В статье: Антонио Кассано Луис Суарес
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:50
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