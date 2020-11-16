Барселона намерена продлить контракт с Дембеле

"Барселона" планирует продлить контракт с нападающим команды Усманом Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, переговоры находятся на начальной стадии. Сторона Дембеле открыта для диалога, но официального предложения пока нет. Ожидается, что серьёзные переговоры начнутся после избрания нового совета директоров 24 января. Недавняя травма форварда Ансу Фати усилила необходимость со стороны "Барселоны" продлить француза. Сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему.

Сообщается, что Дембеле ценит намерения "Барселоны", но ему также нужно время, чтобы обдумать сделку. Единственная цель футболиста — вернуться к отличной физической форме. Отсутствие Фати означает, что он возьмёт на себя важную роль в ближайшие месяцы.

Дембеле перешёл в "Барселону" летом 2017 года из дортмундской "Боруссии". Сумма трансфера составила € 138 млн. В прошлом сезоне француз принял участие в пяти матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.